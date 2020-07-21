LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 7/21/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 346 PM EDT TUE JUL 21 2020 /246 PM CDT TUE JUL 21 2020/ TONIGHT...NUMEROUS SHOWERS...ALONG WITH ISOLATED THUNDERSTORMS WEST HALF. PATCHY FOG DEVELOPING AFTER MIDNIGHT. LOWS 53 TO 62...COOLEST INTERIOR WEST. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. SCATTERED SHOWERS...MAINLY IN THE MORNING. HIGHS 64 TO 72. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS EARLY SOUTH CENTRAL. AREAS OF FOG DEVELOPING...MAINLY AFTER MIDNIGHT. LOWS IN THE 50S. THURSDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS IN THE 70S...EXCEPT IN THE MID TO UPPER 60S BY LAKE SUPERIOR. THURSDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE MID 50S INTERIOR...AND AROUND 60 ALONG THE LAKESHORES. FRIDAY...WARMER AND MORE HUMID. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS FAR WEST IN THE AFTERNOON. HIGHS IN THE 80S. SATURDAY...HOT AND HUMID. PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS IN THE AFTERNOON. LOWS IN THE MID 60S...EXCEPT IN THE LOW 70S BY LAKE SUPERIOR. HIGHS 84 TO 93...COOLEST NEAR LAKE MICHIGAN. HEAT INDEX VALUES COULD REACH 100 IN THE AFTERNOON. SUNDAY...HOT AND HUMID AGAIN. PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 66 TO 73. HIGHS 86 TO 93. HEAT INDEX VALUES COULD REACH 100 IN THE AFTERNOON.