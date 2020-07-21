LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 7/21/2020

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
346 PM EDT TUE JUL 21 2020 /246 PM CDT TUE JUL 21 2020/

TONIGHT...NUMEROUS SHOWERS...ALONG WITH ISOLATED THUNDERSTORMS
WEST HALF. PATCHY FOG DEVELOPING AFTER MIDNIGHT. LOWS 53 TO
62...COOLEST INTERIOR WEST.

WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. SCATTERED SHOWERS...MAINLY IN THE
MORNING. HIGHS 64 TO 72.

WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS EARLY
SOUTH CENTRAL. AREAS OF FOG DEVELOPING...MAINLY AFTER MIDNIGHT.
LOWS IN THE 50S.

THURSDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS IN THE 70S...EXCEPT IN THE MID TO
UPPER 60S BY LAKE SUPERIOR.

THURSDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE MID 50S INTERIOR...AND
AROUND 60 ALONG THE LAKESHORES.

FRIDAY...WARMER AND MORE HUMID. A CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS FAR WEST IN THE AFTERNOON. HIGHS IN THE 80S.

SATURDAY...HOT AND HUMID. PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS
AND THUNDERSTORMS IN THE AFTERNOON. LOWS IN THE MID 60S...EXCEPT
IN THE LOW 70S BY LAKE SUPERIOR. HIGHS 84 TO 93...COOLEST NEAR
LAKE MICHIGAN. HEAT INDEX VALUES COULD REACH 100 IN THE AFTERNOON.

SUNDAY...HOT AND HUMID AGAIN. PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF
SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 66 TO 73. HIGHS 86 TO 93. HEAT
INDEX VALUES COULD REACH 100 IN THE AFTERNOON.

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