LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 7/6/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
435 PM EDT TUE JUL 6 2021 /335 PM CDT TUE JUL 6 2021/

TONIGHT...SHOWERS LIKELY...EXCEPT JUST A CHANCE OF SHOWERS
NORTHWEST IN THE EVENING. LOWS 45 TO 54.

WEDNESDAY...COOLER. A CHANCE OF SHOWERS..MAINLY IN THE SOUTH
CENTRAL AND EAST. DECREASING CLOUDS FROM NORTHWEST TO SOUTHEAST.
HIGHS 60 TO 65.

WEDNESDAY NIGHT...A CHANCE OF SHOWERS SOUTHEAST. PARTLY TO MOSTLY
CLOUDY. LOWS 38 TO 52...COOLEST INTERIOR WEST.

THURSDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 62 TO 72...WARMEST OVER THE
INTERIOR.

THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 44 TO 54...COOLEST INTERIOR
CENTRAL AND EAST.

FRIDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS MAINLY IN THE 70S.

SATURDAY...CLEAR TO PARTLY CLOUDY. LOWS 46 TO 60...COOLEST INTERIOR
WEST. HIGHS IN THE 70S TO LOWER 80S...WARMEST INTERIOR WEST.

SUNDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE 50S. HIGHS 75 TO 82.

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