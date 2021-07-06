LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 7/6/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 435 PM EDT TUE JUL 6 2021 /335 PM CDT TUE JUL 6 2021/ TONIGHT...SHOWERS LIKELY...EXCEPT JUST A CHANCE OF SHOWERS NORTHWEST IN THE EVENING. LOWS 45 TO 54. WEDNESDAY...COOLER. A CHANCE OF SHOWERS..MAINLY IN THE SOUTH CENTRAL AND EAST. DECREASING CLOUDS FROM NORTHWEST TO SOUTHEAST. HIGHS 60 TO 65. WEDNESDAY NIGHT...A CHANCE OF SHOWERS SOUTHEAST. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 38 TO 52...COOLEST INTERIOR WEST. THURSDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 62 TO 72...WARMEST OVER THE INTERIOR. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 44 TO 54...COOLEST INTERIOR CENTRAL AND EAST. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS MAINLY IN THE 70S. SATURDAY...CLEAR TO PARTLY CLOUDY. LOWS 46 TO 60...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS IN THE 70S TO LOWER 80S...WARMEST INTERIOR WEST. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE 50S. HIGHS 75 TO 82.