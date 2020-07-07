LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 7/7/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 322 PM EDT TUE JUL 7 2020 /222 PM CDT TUE JUL 7 2020/ TONIGHT...PARTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS IN THE SOUTH IN THE EARLY EVENING. LOWS 57 TO 67. WEDNESDAY...HOT AND HUMID. PARTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS LATE WEST. HIGHS 80 TO 95...COOLEST NEAR LAKE MICHIGAN. WEDNESDAY NIGHT...BECOMING MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 65 TO 72. THURSDAY...HOT AND HUMID. SHOWERS AND THUNDERSTORMS LIKELY WEST AND CENTRAL. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS EAST. HIGHS 78 TO 91...COOLEST NEAR LAKE MICHIGAN. THURSDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS EAST HALF. LOWS 59 TO 69. FRIDAY...WARM. PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS EAST. HIGHS 74 TO 87...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 55 TO 65. HIGHS 70 TO 84...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS LATE. LOWS 52 TO 62. HIGHS 70 TO 82...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.