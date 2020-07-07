LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 7/7/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
322 PM EDT TUE JUL 7 2020 /222 PM CDT TUE JUL 7 2020/

TONIGHT...PARTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS IN THE SOUTH IN THE EARLY EVENING. LOWS 57 TO
67.

WEDNESDAY...HOT AND HUMID. PARTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF
SHOWERS AND THUNDERSTORMS LATE WEST. HIGHS 80 TO 95...COOLEST NEAR
LAKE MICHIGAN.

WEDNESDAY NIGHT...BECOMING MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS. LOWS 65 TO 72.

THURSDAY...HOT AND HUMID. SHOWERS AND THUNDERSTORMS LIKELY WEST AND
CENTRAL. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS EAST. HIGHS 78 TO
91...COOLEST NEAR LAKE MICHIGAN.

THURSDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS EAST HALF. LOWS 59 TO 69.

FRIDAY...WARM. PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS EAST. HIGHS 74 TO 87...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.

SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 55 TO 65. HIGHS 70 TO 84...COOLEST
NEAR LAKE SUPERIOR.

SUNDAY...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS LATE.
LOWS 52 TO 62. HIGHS 70 TO 82...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.

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