STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 336 PM EDT TUE AUG 16 2022 /236 PM CDT TUE AUG 16 2022/ TONIGHT...MOSTLY CLEAR...EXCEPT MOSTLY CLOUDY FAR WEST. A SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS AND THUNDERSTORMS IN THE FAR WEST LATE. PATCHY FOG CENTRAL AND EAST LATE. LOWS MOSTLY IN THE 50S. WEDNESDAY...MOSTLY SUNNY EAST AND MOSTLY CLOUDY WEST. A CHANCE OF RAIN SHOWERS AND A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS IN THE WEST BY THE AFTERNOON. HIGHS IN THE MID 70S TO LOW 80S. WEDNESDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS AND THUNDERSTORMS WEST HALF. LOWS 55 TO 65...WARMEST NEAR LAKE SUPERIOR. THURSDAY...RAIN SHOWERS LIKELY AND A CHANCE OF THUNDERSTORMS. HIGHS IN THE MID TO UPPER 70S. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS AROUND 60. FRIDAY...RAIN SHOWERS LIKELY AND A CHANCE OF THUNDERSTORMS. HIGHS IN THE MID TO UPPER 70S. SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. RAIN SHOWERS LIKELY. LOWS AROUND 60. HIGHS 76 TO 82. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS AROUND 60 EXCEPT IN THE MID 50S INTERIOR WEST. HIGHS 72 TO 78. $$ TAP