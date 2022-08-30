STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 327 PM EDT TUE AUG 30 2022 /227 PM CDT TUE AUG 30 2022/ ...BEACH HAZARDS STATEMENT IN EFFECT FOR ALGER COUNTY THROUGH THIS EVENING... TONIGHT...MOSTLY CLEAR. BREEZY IN THE KEWEENAW. LOWS MOSTLY IN THE 50S. WEDNESDAY...MOSTLY SUNNY. BREEZY. HIGHS 63 TO 78...WARMEST SOUTH CENTRAL. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 48 TO 60...COOLEST INTERIOR EAST AND WARMEST BY LAKE SUPERIOR. THURSDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 78 TO 84. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS IN THE 60S. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS IN THE AFTERNOON AND EVENING. HIGHS 78 TO 84. SATURDAY...PARTLY CLOUDY. COOLER. SLIGHT CHANCE OF SHOWERS FAR EAST IN THE MORNING. LOWS 54 TO 60 EXCEPT 48 TO 54 INTERIOR WEST. HIGHS IN THE 60S. SUNDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS IN THE UPPER 40S TO LOW 50S EXCEPT IN THE LOWER 40S INTERIOR WEST. HIGHS IN THE 60S. $$ WFO MQT