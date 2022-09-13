STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 248 PM EDT TUE SEP 13 2022 /148 PM CDT TUE SEP 13 2022/ TONIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 44 TO 54...COOLEST INTERIOR WEST. WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS IN THE 60S. WEDNESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS AND A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS IN THE WEST LATE. LOWS 39 TO 56...COOLEST INTERIOR EAST. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. RAIN SHOWERS LIKELY NORTHWEST...CHANCE OF SHOWERS ELSEWHERE. A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS WEST HALF. HIGHS 66 TO 74. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. SHOWERS LIKELY NORTH HALF...CHANCE SOUTH HALF. SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. LOWS 54 TO 60. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. RAIN SHOWERS LIKELY NORTHWEST HALF...CHANCE ELSEWHERE. SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. HIGHS 61 TO 75...COOLEST BY LAKE SUPERIOR. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS. LOWS 54 TO 60. HIGHS IN THE MID TO UPPER 70S. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS. LOWS AROUND 60. HIGHS IN THE 70S. $$ WFO MQT