LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 9/15/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 339 PM EDT TUE SEP 15 2020 /239 PM CDT TUE SEP 15 2020/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS. LOWS 52 TO 63...WARMEST SOUTH. WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS EAST. HIGHS 59 TO 71...WARMEST SOUTH. WEDNESDAY NIGHT...CLEAR. AREAS OF FROST IN THE INTERIOR. LOWS 30 TO 41...COLDEST IN THE INTERIOR WEST. THURSDAY...SUNNY. HIGHS IN THE 50S. THURSDAY NIGHT...CLEAR. AREAS OF FROST IN THE INTERIOR. LOWS 28 TO 43...COLDEST IN THE INTERIOR WEST. FRIDAY...MOSTLY CLEAR. HIGHS IN THE 50S. SATURDAY...PARTLY CLOUDY. AREAS OF FROST IN THE INTERIOR. LOWS 29 TO 44...COLDEST IN THE INTERIOR. HIGHS AROUND 60. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 36 TO 49...COLDEST IN THE INTERIOR. HIGHS IN THE 60S. $$ 07