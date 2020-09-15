LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 9/15/2020

Weather

by:

Posted: / Updated: 

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
339 PM EDT TUE SEP 15 2020 /239 PM CDT TUE SEP 15 2020/

TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS. LOWS 52 TO
63...WARMEST SOUTH.

WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS EAST. HIGHS 59 TO
71...WARMEST SOUTH.

WEDNESDAY NIGHT...CLEAR. AREAS OF FROST IN THE INTERIOR. LOWS 30 TO
41...COLDEST IN THE INTERIOR WEST.

THURSDAY...SUNNY. HIGHS IN THE 50S.

THURSDAY NIGHT...CLEAR. AREAS OF FROST IN THE INTERIOR. LOWS 28 TO
43...COLDEST IN THE INTERIOR WEST.

FRIDAY...MOSTLY CLEAR. HIGHS IN THE 50S.

SATURDAY...PARTLY CLOUDY. AREAS OF FROST IN THE INTERIOR. LOWS 29
TO 44...COLDEST IN THE INTERIOR. HIGHS AROUND 60.

SUNDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 36 TO 49...COLDEST IN THE INTERIOR.
HIGHS IN THE 60S.

$$

07

Copyright 2020 Nexstar Broadcasting, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Follow Us

WJMN Local 3

SISU

Trending Stories