LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 9/21/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 248 PM EDT TUE SEP 21 2021 /148 PM CDT TUE SEP 21 2021/ TONIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. ISOLATED SHOWERS ACROSS THE NORTH CENTRAL...MAINLY LATE. LOWS 38 TO 52...COOLEST INTERIOR WEST. WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY...THEN CLEARING BY AFTERNOON. ISOLATED MORNING SHOWERS POSSIBLE ACROSS THE NORTH CENTRAL. HIGHS 56 TO 61. WEDNESDAY NIGHT...CLEAR TO PARTLY CLOUDY WEST AND MOSTLY CLOUDY EAST. PATCHY FROST INTERIOR WEST. LOWS 34 TO 49...COLDEST INTERIOR WEST. THURSDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. RAIN SHOWERS LIKELY EAST...CHANCE OF RAIN SHOWERS WEST. HIGHS IN THE 50S EAST AND LOW 60S WEST. THURSDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. RAIN SHOWERS LIKELY EAST...CHANCE OF RAIN SHOWERS WEST. LOWS IN THE 40S...EXCEPT 35 TO 40 INTERIOR WEST. FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS. HIGHS IN THE 60S. SATURDAY...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS. LOWS IN THE 40S...EXCEPT IN THE 30S INTERIOR WEST. HIGHS IN THE UPPER 50S TO LOW 60S. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS EAST. LOWS IN THE 40S...EXCEPT 35 TO 40 INTERIOR WEST. HIGHS IN THE 60S.