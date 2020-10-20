LOCAL 3 TUESDAY NIGHT WEATHER FORECAST 10/20/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 427 PM EDT TUE OCT 20 2020 /327 PM CDT TUE OCT 20 2020/ ...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FOR PORTIONS OF CENTRAL AND WESTERN UPPER MICHIGAN THIS EVENING... TONIGHT...SNOW EXPECTED INTERIOR WEST. A MIX OF RAIN AND SNOW ALONG THE LAKE SUPERIOR SHORELINES AND EAST...AND MAINLY RAIN ALONG THE LAKE MICHIGAN SHORELINE. LOWS 28 TO 37...COOLEST INTERIOR WEST. WEDNESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS KEWEENAW AND EAST IN THE MORNING...POSSIBLY MIXED WITH SNOW. HIGHS IN THE UPPER 30S TO AROUND 40 WEST...AND IN THE MID 40S SOUTH-CENTRAL AND EAST. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF RAIN AND SNOW OVER THE KEWEENAW AND FAR EASTERN LAKE SUPERIOR SHORELINE. LOWS 24 TO 34...COLDEST INTERIOR WEST. THURSDAY...RAIN EXPECTED...POSSIBLY MIXED WITH SNOW EARLY ACROSS THE WEST. HIGHS AROUND 40 WEST...IN THE MID 40S EAST...AND IN THE LOW TO MID 50S SOUTH- CENTRAL. THURSDAY NIGHT...RAIN EXPECTED...AND A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. RAIN MAY MIX WITH SNOW OVER THE WEST LATE. TEMPERATURES NEARLY STEADY IN THE UPPER 30S WEST...MID 40S CENTRAL...AND AROUND 50 SOUTH-CENTRAL AND EAST. FRIDAY...RAIN LIKELY EARLY...MIXED WITH SNOW WEST...THEN DIMINISHING THROUGH THE DAY. TEMPERATURES FALLING THROUGH INTO THE MID TO UPPER 30S BY LATE AFTERNOON. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 24 TO 30 EXCEPT 18 TO 24 INTERIOR WEST. HIGHS 32 TO 42...WARMEST SOUTH-CENTRAL. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. A MIX OF RAIN AND SNOW LIKELY. LOWS MAINLY IN THE 20S. HIGHS MAINLY IN THE 30S.