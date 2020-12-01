LOCAL 3 TUESDAY NIGHT WEATHER FORECAST 12/1/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 246 PM EST TUE DEC 1 2020 /146 PM CST TUE DEC 1 2020/ TONIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 20 TO 29 EXCEPT 9 TO 15 INTERIOR WEST. WEDNESDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 34 TO 42. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS 19 TO 28...COLDEST INTERIOR WEST. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS IN NORTHWEST WIND SNOW BELTS EAST HALF. HIGHS IN THE MID TO UPPER 30S. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS IN NORTHWEST WIND SNOW BELTS EAST HALF. LOWS 19 TO 30...COLDEST INTERIOR WEST. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS IN NORTHWEST WIND SNOW BELTS CENTRAL AND EAST. HIGHS IN THE MID 30S. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 17 TO 28...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS IN THE MID TO UPPER 30S. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE 20S. HIGHS IN THE 30S.