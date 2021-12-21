...WINTER WEATHER ADVISORY FAR WESTERN UPPER MICHIGAN INTO THE
KEWEENAW PENINSULA THROUGH THIS EVENING...

...WINTER WEATHER ADVISORY FOR PORTIONS OF THE EAST HALF OF UPPER
MICHIGAN UNTIL MID EVENING...

...WINTER STORM WARNING FOR SCHOOLCRAFT, LUCE, AND WESTERN MACKINAC
COUNTIES UNTIL MID EVENING...

.TONIGHT...NUMEROUS SNOW SHOWERS WEST...DIMINISHING OVERNIGHT.
SCATTERED SNOW SHOWERS NORTH CENTRAL. SNOW EAST...TRANSITIONING TO
LAKE EFFECT SNOW SHOWERS OFF LAKE SUPERIOR. MOSTLY CLOUDY...EXCEPT
PARTLY CLOUDY SOUTH CENTRAL. LOWS 3 ABOVE TO 18...COLDEST INTERIOR
WEST.
.WEDNESDAY...SCATTERED SNOW SHOWERS NORTHWEST AND EAST...MAINLY
DURING THE MORNING. OTHERWISE...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 19 TO
25.
.WEDNESDAY NIGHT...SCATTERED SNOW SHOWERS NORTHWEST AND EAST DURING
THE EVENING. A SLIGHT CHANCE OF LIGHT SNOW FAR WEST LATE. MOSTLY
CLOUDY. LOWS 8 ABOVE TO 19...COLDEST INTERIOR WEST.
.THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF LIGHT SNOW. HIGHS 26 TO 32.
.THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF LIGHT SNOW IN THE
EVENING EAST. LOWS 14 TO 26...COLDEST INTERIOR WEST.
.FRIDAY...LIGHT RAIN AND SNOW BECOMING LIKELY. SOME FREEZING RAIN
POSSIBLE. HIGHS IN THE 30S.
.CHRISTMAS DAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW FAR EAST.
LOWS 16 TO 28...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 26 TO 34.
.SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW IN THE AFTERNOON. LOWS 9
ABOVE TO 21...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 25 TO 31.