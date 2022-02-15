STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 334 PM EST TUE FEB 15 2022 /234 PM CST TUE FEB 15 2022/ TONIGHT...BLUSTERY. A CHANCE OF LIGHT SNOW EARLY...ESPECIALLY NORTH...THEN A CHANCE OF LIGHT SNOW AND FREEZING DRIZZLE. CLOUDY. LOWS 17 TO 24. WEDNESDAY...BLUSTERY NORTHWEST WITH A SLIGHT CHANCE OF LIGHT SNOW. A CHANCE OF LIGHT SNOW...FREEZING DRIZZLE AND DRIZZLE CENTRAL. A CHANCE OF SNOW...POTENTIALLY MIXING WITH FREEZING DRIZZLE. CLOUDY. HIGHS 26 TO 37...COLDEST WEST...THEN TEMPERATURES SLOWLY FALLING IN THE AFTERNOON. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 6 TO 12 EXCEPT ZERO TO 6 ABOVE INTERIOR WEST. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. COLDER. CHANCE OF SNOW SHOWERS. HIGHS MOSTLY IN THE TEENS. FRIDAY...SNOW SHOWERS AND BLUSTERY. LOWS 6 BELOW TO 12 BELOW ZERO EXCEPT 12 BELOW TO 18 BELOW ZERO INTERIOR WEST. HIGHS AROUND 18. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 2 BELOW TO 6 ABOVE. HIGHS 18 TO 24. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 8 TO 14. HIGHS 26 TO 38...WARMEST SOUTH CENTRAL.