LOCAL 3 TUESDAY NIGHT WEATHER FORECAST 2/16/2021

Weather

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Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
415 PM EST TUE FEB 16 2021 /315 PM CST TUE FEB 16 2021/

TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED SNOW SHOWERS FOR FAR
EASTERN UPPER MICHIGAN. PARTLY CLOUDY ELSEWHERE. LOWS MAINLY BETWEEN
5 BELOW AND 5 ABOVE...EXCEPT AS COLD AS 15 BELOW INTERIOR WEST.

WEDNESDAY...MOSTLY SUNNY IN THE MORNING...THEN BECOMING MOSTLY
CLOUDY OVER THE WEST IN THE AFTERNOON. A CHANCE OF SNOW SHOWERS FOR
THE KEWEENAW. HIGHS 17 TO 24.

WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF LIGHT SNOW WEST HALF.
LOWS MAINLY IN THE SINGLE DIGITS ABOVE ZERO.

THURSDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF LIGHT SNOW. HIGHS 18 TO
25.

THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 2
TO 12.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS...MAINLY NEAR
LAKE SUPERIOR. LOWS MAINLY IN THE SINGLE DIGITS ABOVE ZERO. HIGHS
17 TO 27...COLDEST WEST.

SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN
THE WEST TO NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. LOWS MAINLY IN THE
SINGLE DIGITS ABOVE ZERO...EXCEPT AROUND 5 BELOW INTERIOR WEST.
HIGHS 20 TO 26.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 1 BELOW TO 10 ABOVE..COLDEST INTERIOR
WEST HALF. HIGHS 26 TO 31.

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