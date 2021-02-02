LOCAL 3 TUESDAY NIGHT WEATHER FORECAST 2/2/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 331 PM EST TUE FEB 2 2021 /231 PM CST TUE FEB 2 2021/ TONIGHT...PARTLY CLOUDY. PATCHY FOG IN THE WEST. LOWS 2 TO 19...COOLEST INTERIOR WEST. WEDNESDAY...INCREASING CLOUDS. HIGHS 28 TO 38. WEDNESDAY NIGHT...CLOUDY. A CHANCE OF SNOW AND SLIGHT CHANCE OF LIGHT FREEZING RAIN LATE WEST AND CENTRAL. LOWS 18 TO 29...COOLEST IN THE EAST. THURSDAY AND THURSDAY NIGHT...LIGHT TO MODERATE SNOW. BREEZY. HIGHS 31 TO 35. LOWS 6 TO 26...COLDEST WEST. FRIDAY...CLOUDY...BREEZY...AND TURNING COLDER BY AFTERNOON. SNOW SHOWERS LIKELY OVER THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. HIGHS 12 TO 31...WARMEST IN THE EAST. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY AND COLD. SNOW SHOWERS LIKELY OVER THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. LOWS 5 BELOW ZERO TO 13 ABOVE...COOLEST OVER INTERIOR WEST. HIGHS 2 ABOVE TO 17...COLDEST WEST. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY AND COLD. SNOW SHOWERS LIKELY OVER THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. LOWS 16 BELOW ZERO TO 6 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 3 BELOW TO 12 ABOVE...COLDEST OVER INTERIOR WEST.