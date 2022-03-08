STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
322 PM EST TUE MAR 8 2022 /222 PM CST TUE MAR 8 2022/

TONIGHT...CLOUDING OVER. ISOLATED TO SCATTERED SNOW SHOWERS
DEVELOPING...EXCEPT SOUTH CENTRAL. BLUSTERY ACROSS THE KEWEENAW.
LOWS 14 TO 24...COLDEST WEST.

WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS OVER
NORTHWEST UPPER MICHIGAN AND ALSO TO THE EAST OF MUNISING.
BLUSTERY ACROSS THE KEWEENAW. HIGHS 17 TO 30...COLDEST WEST.

WEDNESDAY NIGHT...COLDER. BECOMING PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF
SNOW SHOWERS OVER NORTHWEST UPPER MICHIGAN AND ALSO TO THE EAST
OF MUNISING. LOWS 4 BELOW TO 10 ABOVE ZERO...COLDEST WEST AND
WARMEST EAST NEAR LAKE SUPERIOR.

THURSDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SNOW
SHOWERS IN THE MORNING OVER THE KEWEENAW AND ALSO TO THE EAST OF
GRAND MARAIS. HIGHS 17 TO 24.

THURSDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 2 BELOW TO 8 ABOVE ZERO...
COLDEST IN THE INTERIOR.

FRIDAY...BECOMING BLUSTERY. A CHANCE OF SNOW...MAINLY IN THE
AFTERNOON. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 18 TO 28...COLDEST WEST.

SATURDAY...BLUSTERY EAST HALF IN THE MORNING. A CHANCE OF SNOW
SHOWERS EAST...MAINLY IN THE MORNING. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY.
LOWS 4 BELOW TO 10 ABOVE ZERO...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 15
TO 24...WARMEST SOUTH CENTRAL.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW EAST. LOWS 6 TO 12
ABOVE. HIGHS 29 TO 38... WARMEST SOUTH CENTRAL.