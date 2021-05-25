LOCAL 3 TUESDAY NIGHT WEATHER FORECAST 5/25/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
439 PM EDT TUE MAY 25 2021 /339 PM CDT TUE MAY 25 2021/

TONIGHT...PARTLY CLOUDY. SCATTERED SHOWERS AND THUNDERSTORMS
THROUGH MIDNIGHT. A FEW THUNDERSTORMS MAY BE SEVERE. LOWS 48 TO
54...WARMEST IN THE SOUTH CENTRAL.

WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY THROUGH EARLY AFTERNOON THEN CLEARING.
COOLER. HIGHS AROUND 60 IN THE SOUTH CENTRAL AND 40S IN THE NORTH.

WEDNESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. COLDER. AREAS OF FROST. LOWS 30
TO 36...COLDEST INTERIOR WEST

THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 48 TO 55...WARMEST NEAR THE
WISCONSIN BORDER.

THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. AREAS OF FROST. LOWS 36 TO 42
EXCEPT 30 TO 36 INTERIOR WEST.

FRIDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 50 TO 60...WARMEST NEAR THE
WISCONSIN BORDER.

SATURDAY...MOSTLY CLEAR. AREAS OF FROST. LOWS 30 TO 36 EXCEPT 24
TO 30 INTERIOR WEST. HIGHS 60 TO 66.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 36 TO 42. HIGHS 66 TO 72.

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