LOCAL 3 TUESDAY NIGHT WEATHER FORECAST 5/4/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 328 PM EDT TUE MAY 4 2021 /228 PM CDT TUE MAY 4 2021/ TONIGHT...PARTLY CLOUDY WEST HALF AND MOSTLY CLOUDY EAST HALF. LOWS 28 TO 36. WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 44 TO 52. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR...EXCEPT MOSTLY CLOUDY SOUTH CENTRAL. LOWS 30 TO 38. THURSDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS SOUTH CENTRAL AND NEAR LAKE MICHIGAN. HIGHS 43 TO 51. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS. LOWS 30 TO 36. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS IN THE 40S. SATURDAY AND SUNDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS AROUND 30...EXCEPT IN THE MID 20S INTERIOR WEST. HIGHS 45 TO 55.