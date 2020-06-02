LOCAL 3 TUESDAY NIGHT WEATHER FORECAST 6/2/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 435 PM EDT TUE JUN 2 2020 /335 PM CDT TUE JUN 2 2020/ TONIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS FAR WEST AND SOUTH CENTRAL...MAINLY IN THE EVENING. A CHANCE OF SHOWERS EAST LATE. LOWS 44 TO 58...COOLEST ALONG LAKE SUPERIOR. WEDNESDAY...COOLER. MOSTLY SUNNY. HIGHS 61 TO 82...COOLEST ALONG LAKE SUPERIOR AND WARMEST INTERIOR WEST HALF. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 42 TO 52...COOLEST INTERIOR EAST HALF. THURSDAY...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF AFTERNOON SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS 70 TO 84...COOLEST ALONG LAKE MICHIGAN. THURSDAY NIGHT...A CHANCE OF SHOWERS...MAINLY SOUTH AND EAST. A CHANCE OF EVENING THUNDERSTORMS. LOWS IN THE 50S. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 68 TO 81...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR AND WARMEST INTERIOR WEST HALF. SATURDAY...COOLER. MOSTLY CLEAR. LOWS 44 TO 53...WARMEST SOUTH CENTRAL. HIGHS 55 TO 74...COOLEST EAST ALONG LAKE SUPERIOR AND WARMEST INTERIOR WEST HALF. SUNDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF MAINLY AFTERNOON SHOWERS WEST AND CENTRAL. LOWS IN THE 40S. HIGHS 62 TO 74...COOLEST ALONG THE GREAT LAKES.