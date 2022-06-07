STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 315 PM EDT TUE JUN 7 2022 /215 PM CDT TUE JUN 7 2022/ TONIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE 40S. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS AND SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. HIGHS 63 TO 72...COOLEST BY THE GREAT LAKES. WEDNESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE 40S. THURSDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 66 TO 72. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 42 TO 48. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 66 TO 72. SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 42 TO 48. HIGHS IN THE MID 60S. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE LOWER 40S. HIGHS 66 TO 72.