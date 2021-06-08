LOCAL 3 TUESDAY NIGHT WEATHER FORECAST 6/8/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN...CORRECTED NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 416 PM EDT TUE JUN 8 2021 /316 PM CDT TUE JUN 8 2021/ TONIGHT...PARTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS BEFORE MIDNIGHT. PATCHY DENSE FOG LATE. LOWS 56 TO 63...COOLEST ACROSS THE KEWEENAW. WEDNESDAY...CONTINUED VERY WARM. PARTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS 80 TO 88...EXCEPT IN THE 70S NEAR THE GREAT LAKES. WEDNESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS ACROSS THE KEWEENAW. LOWS 53 TO 60. THURSDAY...STILL VERY WARM. PARTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS POSSIBLE, MAINLY WEST. HIGHS 80 TO 89...EXCEPT 70S NEAR THE GREAT LAKES. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 54 TO 60. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS 76 TO 84...EXCEPT AROUND 70 NEAR THE GREAT LAKES. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS. LOWS 52 TO 60. HIGHS 74 TO 80...EXCEPT AROUND 70 NEAR GREAT LAKES. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 50S. HIGHS 73 TO 83...EXCEPT NEAR 70 BY THE GREAT LAKES.