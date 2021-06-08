LOCAL 3 TUESDAY NIGHT WEATHER FORECAST 6/8/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN...CORRECTED
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
416 PM EDT TUE JUN 8 2021 /316 PM CDT TUE JUN 8 2021/

TONIGHT...PARTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS
BEFORE MIDNIGHT. PATCHY DENSE FOG LATE. LOWS 56 TO 63...COOLEST
ACROSS THE KEWEENAW.

WEDNESDAY...CONTINUED VERY WARM. PARTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF
SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS 80 TO 88...EXCEPT IN THE 70S
NEAR THE GREAT LAKES.

WEDNESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS
ACROSS THE KEWEENAW. LOWS 53 TO 60.

THURSDAY...STILL VERY WARM. PARTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS POSSIBLE, MAINLY WEST. HIGHS 80 TO 89...EXCEPT 70S
NEAR THE GREAT LAKES.

THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS. LOWS 54 TO 60.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS.
HIGHS 76 TO 84...EXCEPT AROUND 70 NEAR THE GREAT LAKES.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS. LOWS 52 TO 60. HIGHS
74 TO 80...EXCEPT AROUND 70 NEAR GREAT LAKES.

SUNDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 50S. HIGHS 73 TO 83...EXCEPT NEAR 70
BY THE GREAT LAKES.

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