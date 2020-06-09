LOCAL 3 TUESDAY NIGHT WEATHER FORECAST 6/9/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 524 PM EDT TUE JUN 9 2020 /424 PM CDT TUE JUN 9 2020/ ...FLASH FLOOD WATCH OVER THE WESTERN THIRD OF UPPER MICHIGAN TONIGHT... ...WIND ADVISORY ACROSS EASTERN UPPER MICHIGAN LATE TONIGHT THROUGH WEDNESDAY MORNING... ...LAKESHORE FLOOD ADVISORIES FROM DELTA COUNTY EAST TO MACKINAC COUNTY LATE TONIGHT INTO WEDNESDAY MORNING... TONIGHT...RAIN DEVELOPING THIS EVENING OVER THE SOUTHWEST THEN SPREADING NORTHEAST THROUGH THE NIGHT. RAIN MAY BE HEAVY AT TIMES...ESPECIALLY WEST. BECOMING GUSTY LATE...ESPECIALLY EAST. A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS SOUTH CENTRAL. LOWS 47 TO 62...COOLEST NORTHWEST AND WARMEST EAST. WEDNESDAY...SCATTERED SHOWERS IN THE MORNING...THEN SHOWERS BECOMING MORE WIDESPREAD LATE IN THE AFTERNOON. COOLER WITH GUSTY WINDS AT TIMES...ESPECIALLY IN THE MORNING OVER THE EAST. HIGHS 62 TO 80...WARMEST EAST HALF. WEDNESDAY NIGHT...RAIN SHOWERS. WEST TO NORTHWEST WINDS BECOMING GUSTY...ESPECIALLY NEAR LAKE SUPERIOR. LOWS 43 TO 52. THURSDAY INTO THURSDAY NIGHT...COOLER AND BREEZY. MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS. HIGHS 51 TO 71...WARMEST SOUTH. LOWS 36 TO 49...WARMEST SOUTH. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 46 TO 65...COOLEST EAST NEAR LAKE SUPERIOR. SATURDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS 32 TO 44...COOLEST WEST INTERIOR. HIGHS 54 TO 68...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. SUNDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS 34 TO 47. HIGHS IN THE 60S TO LOWER 70S.