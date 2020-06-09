LOCAL 3 TUESDAY NIGHT WEATHER FORECAST 6/9/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
524 PM EDT TUE JUN 9 2020 /424 PM CDT TUE JUN 9 2020/

...FLASH FLOOD WATCH OVER THE WESTERN THIRD OF UPPER MICHIGAN
TONIGHT...

...WIND ADVISORY ACROSS EASTERN UPPER MICHIGAN LATE TONIGHT THROUGH
WEDNESDAY MORNING...

...LAKESHORE FLOOD ADVISORIES FROM DELTA COUNTY EAST TO MACKINAC
COUNTY LATE TONIGHT INTO WEDNESDAY MORNING...

TONIGHT...RAIN DEVELOPING THIS EVENING OVER THE SOUTHWEST THEN
SPREADING NORTHEAST THROUGH THE NIGHT. RAIN MAY BE HEAVY AT
TIMES...ESPECIALLY WEST. BECOMING GUSTY LATE...ESPECIALLY EAST. A
SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS SOUTH CENTRAL. LOWS 47 TO 62...COOLEST
NORTHWEST AND WARMEST EAST.

WEDNESDAY...SCATTERED SHOWERS IN THE MORNING...THEN SHOWERS
BECOMING MORE WIDESPREAD LATE IN THE AFTERNOON. COOLER WITH GUSTY
WINDS AT TIMES...ESPECIALLY IN THE MORNING OVER THE EAST. HIGHS 62
TO 80...WARMEST EAST HALF.

WEDNESDAY NIGHT...RAIN SHOWERS. WEST TO NORTHWEST WINDS BECOMING
GUSTY...ESPECIALLY NEAR LAKE SUPERIOR. LOWS 43 TO 52.

THURSDAY INTO THURSDAY NIGHT...COOLER AND BREEZY. MOSTLY CLOUDY
WITH A CHANCE OF SHOWERS. HIGHS 51 TO 71...WARMEST SOUTH. LOWS 36 TO
49...WARMEST SOUTH.

FRIDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 46 TO 65...COOLEST EAST NEAR LAKE
SUPERIOR.

SATURDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS 32 TO 44...COOLEST WEST INTERIOR.
HIGHS 54 TO 68...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.

SUNDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS 34 TO 47. HIGHS IN THE 60S TO LOWER 70S.

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