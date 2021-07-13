LOCAL 3 TUESDAY NIGHT WEATHER FORECAST 7/13/2021

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
340 PM EDT TUE JUL 13 2021 /240 PM CDT TUE JUL 13 2021/

TONIGHT...PARTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS EAST AND NEAR THE WISCONSIN STATELINE EARLY. LOWS 58
TO 66.

WEDNESDAY...BECOMING MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS...SHOWERS BECOMING LIKELY ACROSS THE SOUTH HALF BY
LATE AFTERNOON. HIGHS 71 TO 81.

WEDNESDAY NIGHT AND THURSDAY...SHOWERS LIKELY AND A CHANCE OF
THUNDERSTORMS. LOWS 52 TO 65...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 68 TO
78.

THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 45 TO 63...COOLEST INTERIOR
WEST.

FRIDAY...MOSTLY CLEAR. HIGHS 72 TO 82...WARMEST WEST.

SATURDAY...CLEAR. LOWS 50 TO 64...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 76
TO 86...COOLEST ALONG THE LAKESHORES.

SUNDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS 52 TO 65...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS
MOSTLY IN THE 80S.

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