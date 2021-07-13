LOCAL 3 TUESDAY NIGHT WEATHER FORECAST 7/13/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 340 PM EDT TUE JUL 13 2021 /240 PM CDT TUE JUL 13 2021/ TONIGHT...PARTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS EAST AND NEAR THE WISCONSIN STATELINE EARLY. LOWS 58 TO 66. WEDNESDAY...BECOMING MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS...SHOWERS BECOMING LIKELY ACROSS THE SOUTH HALF BY LATE AFTERNOON. HIGHS 71 TO 81. WEDNESDAY NIGHT AND THURSDAY...SHOWERS LIKELY AND A CHANCE OF THUNDERSTORMS. LOWS 52 TO 65...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 68 TO 78. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 45 TO 63...COOLEST INTERIOR WEST. FRIDAY...MOSTLY CLEAR. HIGHS 72 TO 82...WARMEST WEST. SATURDAY...CLEAR. LOWS 50 TO 64...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 76 TO 86...COOLEST ALONG THE LAKESHORES. SUNDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS 52 TO 65...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS MOSTLY IN THE 80S.