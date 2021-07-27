LOCAL 3 TUESDAY NIGHT WEATHER FORECAST 7/27/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
338 PM EDT TUE JUL 27 2021 /238 PM CDT TUE JUL 27 2021/

TONIGHT...MOSTLY CLEAR TO PARTLY CLOUDY. PATCHY FOG POSSIBLE. LOWS
55 TO 62.

WEDNESDAY...INCREASING CLOUDS WEST TO EAST. SHOWERS AND
THUNDERSTORMS BECOMING LIKELY WEST HALF IN THE AFTERNOON...A CHANCE
OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS EAST HALF BY EVENING. HIGHS 76 TO 81.

WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS. LOWS 56 TO 65.

THURSDAY...BECOMING MOSTLY CLEAR. SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS EARLY...MAINLY EAST. HIGHS 69 TO 78.

THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 45 TO 62...COOLEST INTERIOR
WEST.

FRIDAY...MOSTLY CLEAR...BECOMING MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF
SHOWERS AND THUNDERSTORMS LATE. HIGHS 69 TO 77.

SATURDAY...PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS.
LOWS 53 TO 64. HIGHS IN THE 70S.

SUNDAY...SLIGHT CHANCE OF SHOWERS FAR EAST. LOWS 47 TO 62...COOLEST
INTERIOR WEST. HIGHS IN THE 70S.

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