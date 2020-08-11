LOCAL 3 TUESDAY NIGHT WEATHER FORECAST 8/11/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 422 PM EDT TUE AUG 11 2020 /322 PM CDT TUE AUG 11 2020/ TONIGHT...CLEAR. LOWS 53 TO 65...COOLEST INTERIOR WEST. WEDNESDAY...SUNNY. BECOMING PARTLY CLOUDY WEST HALF IN THE AFTERNOON. HIGHS 78 TO 86...EXCEPT MID TO UPPER 70S EAST OF MUNISING NEAR LAKE SUPERIOR. WEDNESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 53 TO 64...COOLEST INTERIOR WEST. THURSDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 79 TO 89...WARMEST WEST. THURSDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. A CHANCE FOR SHOWERS FAR WEST LATE. LOWS 56 TO 66...COOLEST INTERIOR WEST. FRIDAY...PARTLY CLOUDY...INCREASING CLOUDINESS WEST. A CHANCE OF SHOWERS WEST. HIGHS 80 TO 86...EXCEPT UPPER 70S NEAR LAKE MICHIGAN. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY...BECOMING PARTLY CLOUDY LATE. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS WEST.A CHANCE OF SHOWERS EAST. LOWS IN THE 60S...EXCEPT IN THE UPPER 50S INTERIOR WEST. HIGHS 76 TO 83. SUNDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS CENTRAL AND EAST. LOWS 55 TO 65...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 72 TO 78.