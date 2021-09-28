LOCAL 3 TUESDAY NIGHT WEATHER FORECAST 9/28/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 332 PM EDT TUE SEP 28 2021 /232 PM CDT TUE SEP 28 2021/ TONIGHT...CLEAR. AREAS OF FOG OVERNIGHT CENTRAL AND EAST. LOWS MAINLY IN THE 40S. WEDNESDAY...SUNNY AND WARM. HIGHS IN THE 70S INTERIOR...AND IN THE UPPER 60S ALONG THE LAKESHORES. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. PATCHY FOG CENTRAL AND EAST. LOWS IN THE 40S INTERIOR...AND IN THE LOW 50S ALONG THE LAKESHORES. THURSDAY...SUNNY AND WARM AGAIN. HIGHS IN THE 70S. THURSDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 46 TO 55...COOLEST INTERIOR. FRIDAY...BECOMING MOSTLY CLOUDY. HIGHS IN THE LOW TO MID 70S. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS. LOWS IN THE 50S. HIGHS IN THE MID TO UPPER 60S. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS. LOWS 46 TO 54. HIGHS IN THE LOW TO MID 60S.