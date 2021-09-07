LOCAL 3 TUESDAY NIGHT WEATHER FORECAST 9/7/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 346 PM EDT TUE SEP 7 2021 /246 PM CDT TUE SEP 7 2021/ ...WIND ADVISORY IN EFFECT FOR THE COPPER COUNTRY THROUGH THIS EVENING... ...BEACH HAZARDS STATEMENT IN EFFECT FOR SCHOOLCRAFT COUNTY THROUGH THIS EVENING... TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. SCATTERED SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS THROUGH MIDNIGHT, THEN SCATTERED SHOWERS. BREEZY ON THE KEWEENAW THIS EVENING. LOWS IN THE 50S. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. BREEZY. SCATTERED SHOWERS THROUGH THE DAY WITH ISOLATED THUNDERSTORMS DURING THE AFTERNOON. HIGHS IN THE 60S. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY THROUGH MIDNIGHT THEN BECOMING PARTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS THROUGH THE NIGHT. LOWS 48 TO 54 EXCEPT 42 TO 48 INTERIOR WEST. THURSDAY...PARTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SHOWERS EAST. HIGHS 66 TO 72. THURSDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 48 TO 54 NEAR THE LAKES...40 TO 47 INLAND. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS IN THE 70S. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS. LOWS IN THE 50S. HIGHS IN THE 70S. SUNDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 44 TO 54. HIGHS MAINLY IN THE 60S