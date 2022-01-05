STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN...UPDATED NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 1145 PM EST TUE JAN 4 2022 /1045 PM CST TUE JAN 4 2022/ ...WINTER STORM WARNINGS WEST AND NORTH CENTRAL OVERNIGHT THROUGH WEDNESDAY... ...WINTER WEATHER ADVISORIES FOR MUCH OF THE REST OF UPPER MICHIGAN OVERNIGHT THROUGH WEDNESDAY... ...LAKESHORE FLOOD ADVISORIES ARE IN EFFECT FOR THE ENTIRE LAKE SUPERIOR SHORELINE LATE TONIGHT THROUGH WEDNESDAY NIGHT... OVERNIGHT...SNOW BECOMING WIDESPREAD. SNOW MAY BECOME HEAVY AT TIMES ACROSS THE KEWEENAW WITH BLOWING SNOW LATE. LOWS 17 TO 27... COLDEST WEST. WEDNESDAY...SNOW AND BLUSTERY. SNOW MAY BE HEAVY AT TIMES WEST AND NORTH CENTRAL NEAR LAKE SUPERIOR. AREAS OF BLOWING SNOW NEAR LAKE SUPERIOR. MORNING HIGHS 22 TO 30...THEN TEMPERATURES FALLING INTO THE TEENS AND LOWER 20S BY LATE AFTERNOON. WEDNESDAY NIGHT...SNOW SHOWERS LIKELY WEST AND NORTH CENTRAL. A CHANCE OF SNOW SHOWERS ELSEWHERE. PATCHY BLOWING SNOW NEAR LAKE SUPERIOR. CLOUDY. LOWS 4 ABOVE TO 14. THURSDAY...SNOW SHOWERS LIKELY WEST AND NORTH CENTRAL. A CHANCE OF SNOW SHOWERS ELSEWHERE. MOSTLY CLOUDY. HIGHS IN THE TEENS. THURSDAY NIGHT...SNOW SHOWERS LIKELY WEST AND NORTH CENTRAL. MOSTLY CLOUDY. LOWS 11 BELOW ZERO TO 10 ABOVE ZERO...COLDEST INTERIOR WEST. FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS NEAR LAKE SUPERIOR. HIGHS 7 ABOVE TO 18...WARMEST EAST. SATURDAY...BLUSTERY WITH SNOW SHOWERS LIKELY. MOSTLY CLOUDY. LOWS 6 BELOW ZERO TO 9 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS IN THE 20S. SUNDAY...BLUSTERY AND TURNING COLDER. A CHANCE OF SNOW SHOWERS. MOSTLY CLOUDY. LOWS AROUND 12. EARLY HIGHS 18 TO 24...THEN TEMPERATURES FALLING THROUGH THE DAY.