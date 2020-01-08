LOCAL 3 TUESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 1/7/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 336 PM EST TUE JAN 7 2020 /236 PM CST TUE JAN 7 2020/ ...WINTER WEATHER ADVISORIES IN EFFECT FOR THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS INTO WEDNESDAY... TONIGHT...BLUSTERY. SNOW SHOWERS AND AREAS OF BLOWING SNOW IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. MOSTLY CLOUDY...EXCEPT PARTLY CLOUDY SOUTH CENTRAL. LOWS MAINLY IN THE SINGLE DIGITS ABOVE ZERO. WIND CHILLS AS LOW AS 15 BELOW. WEDNESDAY...NUMEROUS SNOW SHOWERS AND AREAS OF BLOWING SNOW CONTINUING IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS...DIMINISHING FROM WEST TO EAST THROUGHOUT THE DAY. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 10 TO 17. WEDNESDAY NIGHT...A CHANCE OF LIGHT SNOW. MOSTLY CLOUDY. BECOMING BLUSTERY LATE. TEMPERATURES IN THE SINGLE DIGITS ABOVE ZERO IN THE EVENING...RISING INTO THE TEENS AND LOWER 20S BY MORNING. THURSDAY...BREEZY. A MIX OF SNOW AND FREEZING DRIZZLE...LIKELY MIXING WITH OR CHANGING TO RAIN NEAR LAKE MICHIGAN LATE. HIGHS 32 TO 39. THURSDAY NIGHT...LIGHT MIXED PRECIPITATION ENDING FROM WEST TO EAST. MOSTLY CLOUDY. BREEZY OVER THE KEWEENAW. LOWS 18 TO 30...COLDEST FAR WEST. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. BREEZY OVER THE KEWEENAW. HIGHS 20 TO 35...COOLEST FAR WEST AND WARMEST FAR EAST. SATURDAY...BLUSTERY AND COLDER WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. MOSTLY CLOUDY. LOWS 7 TO 20...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 13 TO 23. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 2 TO 14 ABOVE...COOLEST INTERIOR EAST. HIGHS IN THE 20S.