LOCAL 3 TUESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 1/7/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
336 PM EST TUE JAN 7 2020 /236 PM CST TUE JAN 7 2020/

...WINTER WEATHER ADVISORIES IN EFFECT FOR THE NORTHWEST WIND SNOW
BELTS INTO WEDNESDAY...

TONIGHT...BLUSTERY. SNOW SHOWERS AND AREAS OF BLOWING SNOW IN THE
NORTHWEST WIND SNOW BELTS. MOSTLY CLOUDY...EXCEPT PARTLY CLOUDY SOUTH
CENTRAL. LOWS MAINLY IN THE SINGLE DIGITS ABOVE ZERO. WIND CHILLS AS
LOW AS 15 BELOW.

WEDNESDAY...NUMEROUS SNOW SHOWERS AND AREAS OF BLOWING SNOW
CONTINUING IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS...DIMINISHING FROM WEST
TO EAST THROUGHOUT THE DAY. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 10 TO 17.

WEDNESDAY NIGHT...A CHANCE OF LIGHT SNOW. MOSTLY CLOUDY. BECOMING
BLUSTERY LATE. TEMPERATURES IN THE SINGLE DIGITS ABOVE ZERO IN THE
EVENING...RISING INTO THE TEENS AND LOWER 20S BY MORNING.

THURSDAY...BREEZY. A MIX OF SNOW AND FREEZING DRIZZLE...LIKELY
MIXING WITH OR CHANGING TO RAIN NEAR LAKE MICHIGAN LATE. HIGHS 32 TO
39.

THURSDAY NIGHT...LIGHT MIXED PRECIPITATION ENDING FROM WEST TO
EAST. MOSTLY CLOUDY. BREEZY OVER THE KEWEENAW. LOWS 18 TO
30...COLDEST FAR WEST.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. BREEZY OVER THE KEWEENAW. HIGHS 20 TO
35...COOLEST FAR WEST AND WARMEST FAR EAST.

SATURDAY...BLUSTERY AND COLDER WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. MOSTLY
CLOUDY. LOWS 7 TO 20...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 13 TO 23.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 2 TO 14 ABOVE...COOLEST INTERIOR EAST.
HIGHS IN THE 20S.

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