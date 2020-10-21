LOCAL 3 TUESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 10/20/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 1119 PM EDT TUE OCT 20 2020 /1019 PM CDT TUE OCT 20 2020/ ...WINTER WEATHER ADVISORY WEST AND PORTIONS OF CENTRAL UPPER MICHIGAN OVERNIGHT... REST OF TONIGHT...SNOW WEST HALF DIMINISHING. A MIX OF RAIN AND SNOW ALONG THE LAKE SUPERIOR SHORELINES AND EAST...AND MAINLY RAIN ALONG THE LAKE MICHIGAN SHORELINE DIMINISHING. LOWS 30 TO 37... COOLEST INTERIOR WEST. WEDNESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS KEWEENAW AND EAST IN THE MORNING...POSSIBLY MIXED WITH SNOW. HIGHS 38 TO 48...WARMEST EAST. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF RAIN AND SNOW OVER THE KEWEENAW AND FAR EASTERN LAKE SUPERIOR SHORELINE. LOWS 24 TO 34...COLDEST INTERIOR WEST. THURSDAY...RAIN...POSSIBLY MIXED WITH SNOW EARLY ACROSS THE WEST. HIGHS 40 TO 52...WARMEST ALONG LAKE MICHIGAN. THURSDAY NIGHT...RAIN...AND A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. RAIN MAY MIX WITH SNOW OVER THE WEST LATE. TEMPERATURES NEARLY STEADY RANGING FROM 37 WEST TO 52 EAST. FRIDAY...RAIN LIKELY EARLY...MIXED WITH SNOW WEST...THEN DIMINISHING THROUGH THE DAY. TEMPERATURES FALLING INTO THE MID TO UPPER 30S BY LATE AFTERNOON. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 24 TO 30 EXCEPT 18 TO 24 INTERIOR WEST. HIGHS 32 TO 42...WARMEST SOUTH-CENTRAL. SUNDAY...A MIX OF RAIN AND SNOW LIKELY. LOWS MAINLY IN THE 20S. HIGHS MAINLY IN THE 30S.