LOCAL 3 TUESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 10/27/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 507 PM EDT TUE OCT 27 2020 /407 PM CDT TUE OCT 27 2020/ ...LAKESHORE FLOOD ADVISORY TONIGHT FROM DELTA COUNTY TO THE STRAITS... TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS OVER THE KEWEENAW AND EAST OVERNIGHT. LOWS 23 TO 31...COLDEST INTERIOR WEST. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS...POSSIBLY MIXED WITH SNOW...MAINLY WEST AND NORTH IN THE AFTERNOON. HIGHS 39 TO 44. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS WEST AND NORTH...MIXED WITH RAIN IN THE EVENING. LOWS 26 TO 32. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS WEST AND NORTH CENTRAL...MAINLY IN THE MORNING. HIGHS IN THE 30S. THURSDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 15 TO 28...COOLEST INTERIOR WEST. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 35 TO 40. SATURDAY...BREEZY. INCREASING CLOUDS. A CHANCE OF RAIN SHOWERS IN THE EVENING. LOWS 24 TO 32. HIGHS 44 TO 49. SUNDAY...WINDY...COLDER. SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND SNOWBELTS...ESPECIALLY IN THE MORNING. PARTLY CLOUDY ELSEWHERE. LOWS 24 TO 32. HIGHS 30 TO 38.