LOCAL 3 TUESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 10/27/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
507 PM EDT TUE OCT 27 2020 /407 PM CDT TUE OCT 27 2020/

...LAKESHORE FLOOD ADVISORY TONIGHT FROM DELTA COUNTY TO THE
STRAITS...

TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS OVER THE KEWEENAW
AND EAST OVERNIGHT. LOWS 23 TO 31...COLDEST INTERIOR WEST.

WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS...POSSIBLY MIXED
WITH SNOW...MAINLY WEST AND NORTH IN THE AFTERNOON. HIGHS 39 TO 44.

WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS WEST AND
NORTH...MIXED WITH RAIN IN THE EVENING. LOWS 26 TO 32.

THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS WEST AND NORTH
CENTRAL...MAINLY IN THE MORNING. HIGHS IN THE 30S.

THURSDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 15 TO 28...COOLEST
INTERIOR WEST.

FRIDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 35 TO 40.

SATURDAY...BREEZY. INCREASING CLOUDS. A CHANCE OF RAIN SHOWERS IN
THE EVENING. LOWS 24 TO 32. HIGHS 44 TO 49.

SUNDAY...WINDY...COLDER. SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND
SNOWBELTS...ESPECIALLY IN THE MORNING. PARTLY CLOUDY ELSEWHERE. LOWS
24 TO 32. HIGHS 30 TO 38.

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