LOCAL 3 TUESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 10/5/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN...UPDATED
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
1121 PM EDT TUE OCT 5 2021 /1021 PM CDT TUE OCT 5 2021/

OVERNIGHT...CLEAR TO PARTLY CLOUDY. PATCHY FOG. LOWS 43 TO
53...COOLEST INTERIOR WEST.

WEDNESDAY...WARM. PARTLY CLOUDY...BECOMING SUNNY. HIGHS 68 TO 76.

WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 43 TO 55...COOLEST INTERIOR
WEST.

THURSDAY...PARTLY CLOUDY...INCREASING CLOUDS LATE. HIGHS 65 TO
75...WARMEST WEST HALF.

THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND SLIGHT
CHANCE OF THUNDERSTORMS. LOWS 48 TO 59...COOLEST INTERIOR WEST.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND SLIGHT CHANCE OF
THUNDERSTORMS. HIGHS 64 TO 72.

SATURDAY...WARMER. MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE 50S. HIGHS 67 TO
78...WARMEST WEST HALF.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS. LOWS IN THE 50S.
HIGHS 67 TO 75.

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