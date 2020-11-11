LOCAL 3 TUESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 11/10/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN...CORRECTED NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 507 PM EST TUE NOV 10 2020 /407 PM CST TUE NOV 10 2020/ ...WINTER WEATHER ADVISORY FOR MUCH OF WESTERN UPPER MICHIGAN TONIGHT... TONIGHT...WINTRY MIX OF FREEZING RAIN...SLEET AND SNOW EARLY WEST...BECOMING MOSTLY SNOW OVERNIGHT. RAIN CENTRAL AND EAST... DIMINISHING OR ENDING OVERNIGHT. LOWS 24 TO 35...COOLEST WEST. VETERANS DAY...CHANCE OF SNOW SHOWERS NORTHWEST IN THE MORNING. A SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS FAR EAST IN THE MORNING. OTHERWISE... BECOMING PARTLY CLOUDY. HIGHS 34 TO 42. WEDNESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 22 TO 32...COOLEST WEST HALF. THURSDAY...BECOMING CLOUDY...RAIN SHOWERS LIKELY IN THE AFTERNOON... CHANGING TO SNOW WEST LATE. HIGHS 35 TO 47. THURSDAY NIGHT...SNOW SHOWERS LIKELY WEST HALF. RAIN SHOWERS LIKELY EAST HALF. LOWS 18 TO 31...COOLEST INTERIOR WEST. FRIDAY...BECOMING PARTLY CLOUDY. HIGHS 28 TO 37. SATURDAY...A CHANCE OF RAIN SHOWERS...RAIN MAY MIX WITH SNOW EARLY AND AGAIN LATE. CLOUDY. LOWS 17 TO 27. HIGHS 36 TO 42. SUNDAY...A CHANCE OF RAIN SHOWERS...RAIN MAY MIX WITH SNOW OVER WEST HALF. LOWS 28 TO 36. HIGHS 41 TO 48.