LOCAL 3 TUESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 11/30/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN...UPDATED NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 1107 PM EST TUE NOV 30 2021 /1007 PM CST TUE NOV 30 2021/ OVERNIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF LIGHT SNOW LATE FAR WEST. LOWS 15 TO 25...COOLEST INTERIOR WEST. WEDNESDAY...LIGHT SNOW LIKELY WEST HALF IN THE MORNING AND EAST HALF MID MORNING TO EARLY AFTERNOON. THE SNOW MAY MIX WITH RAIN EAST. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 37 TO 44. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS. LOWS 30 TO 37. THURSDAY...BLUSTERY. MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS EAST HALF. HIGHS 36 TO 44. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 18 TO 26. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS. HIGHS 30 TO 37. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 16 TO 24. HIGHS 26 TO 34. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 12 TO 18. HIGHS 24 TO 32.