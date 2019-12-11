LOCAL 3 TUESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 12/10/2019

REST OF TONIGHT...VERY COLD. BLUSTERY OVER THE KEWEENAW. SNOW SHOWERS AND AREAS OF BLOWING SNOW ACROSS THE WEST WIND SNOW BELTS. CLEAR TO PARTLY CLOUDY ELSEWHERE. LOWS FROM 14 BELOW TO ZERO INLAND AND 4 BELOW TO 8 ABOVE ALONG LAKE SUPERIOR...COLDEST INTERIOR WEST. WIND CHILLS 15 TO 30 BELOW. WEDNESDAY...BLUSTERY AND VERY COLD. LAKE EFFECT SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST TO WEST WIND SNOW BELTS. PARTLY CLOUDY ELSEWHERE. HIGHS 3 TO 13 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. WIND CHILLS 5 TO 15 BELOW ZERO. WEDNESDAY NIGHT...VERY COLD. SCATTERED SNOW SHOWERS ACROSS THE WEST WIND SNOW BELTS ENDING OVERNIGHT. SNOW DEVELOPING WEST LATE. BECOMING MOSTLY CLOUDY. LOWS 9 BELOW TO 11 ABOVE...COLDEST WEST...WARMEST EAST AND IN THE KEWEENAW. THURSDAY...NOT AS COLD. SNOW LIKELY. HIGHS 16 TO 29...COLDEST WEST. WARMEST FAR SOUTH AND EAST. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 8 TO 24...COLDEST INTERIOR WEST...WARMEST FAR SOUTH AND EAST. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW. HIGHS NEAR 30. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW. LOWS 17 TO 27...COLDEST WEST HALF. HIGHS 24 TO 34...WARMEST EAST HALF. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY BUT BECOMING PARTLY CLOUDY IN THE SOUTH. CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 6 TO 17...COLDEST INTERIOR WEST...WARMEST EAST AND FAR SOUTH. HIGHS 12 TO 22...COLDEST FAR EAST.