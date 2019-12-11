Closings
There are currently 3 active closings. Click for more details.

LOCAL 3 TUESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 12/10/2019

Weather
Posted: / Updated: 
REST OF TONIGHT...VERY COLD. BLUSTERY OVER THE KEWEENAW. SNOW
SHOWERS AND AREAS OF BLOWING SNOW ACROSS THE WEST WIND SNOW BELTS.
CLEAR TO PARTLY CLOUDY ELSEWHERE. LOWS FROM 14 BELOW TO ZERO INLAND
AND 4 BELOW TO 8 ABOVE ALONG LAKE SUPERIOR...COLDEST INTERIOR WEST.
WIND CHILLS 15 TO 30 BELOW.

WEDNESDAY...BLUSTERY AND VERY COLD. LAKE EFFECT SNOW SHOWERS IN THE
NORTHWEST TO WEST WIND SNOW BELTS. PARTLY CLOUDY ELSEWHERE. HIGHS 3
TO 13 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. WIND CHILLS 5 TO 15 BELOW ZERO.

WEDNESDAY NIGHT...VERY COLD. SCATTERED SNOW SHOWERS ACROSS THE WEST
WIND SNOW BELTS ENDING OVERNIGHT. SNOW DEVELOPING WEST LATE. BECOMING
MOSTLY CLOUDY. LOWS 9 BELOW TO 11 ABOVE...COLDEST WEST...WARMEST
EAST AND IN THE KEWEENAW.

THURSDAY...NOT AS COLD. SNOW LIKELY. HIGHS 16 TO 29...COLDEST WEST.
WARMEST FAR SOUTH AND EAST.

THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS
8 TO 24...COLDEST INTERIOR WEST...WARMEST FAR SOUTH AND EAST.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW. HIGHS NEAR 30.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW. LOWS 17 TO 27...COLDEST
WEST HALF. HIGHS 24 TO 34...WARMEST EAST HALF.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY BUT BECOMING PARTLY CLOUDY IN THE SOUTH.
CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 6 TO 17...COLDEST INTERIOR WEST...WARMEST
EAST AND FAR SOUTH. HIGHS 12 TO 22...COLDEST FAR EAST.

Copyright 2019 Nexstar Broadcasting, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Latest News Video

LOCAL 3 WEDNESDAY'S WEATHER FORECAST 12/11/2019

Thumbnail for the video titled "LOCAL 3 WEDNESDAY'S WEATHER FORECAST 12/11/2019"

LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 12/11/2019

Thumbnail for the video titled "LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 12/11/2019"

Boys HS Basketball: Munising, Gladstone come out on top in early season matchups

Thumbnail for the video titled "Boys HS Basketball: Munising, Gladstone come out on top in early season matchups"

Girls HS Basketball: Marquette edges Gladstone in back and forth tilt

Thumbnail for the video titled "Girls HS Basketball: Marquette edges Gladstone in back and forth tilt"

LOCAL 3 TUESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 12/10/2019

Thumbnail for the video titled "LOCAL 3 TUESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 12/10/2019"

New concussion guidelines

Thumbnail for the video titled "New concussion guidelines"