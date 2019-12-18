LOCAL 3 TUESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 12/17/2019

...A WINTER WEATHER ADVISORY IS IN EFFECT THIS AFTERNOON THROUGH WEDNESDAY AFTERNOON FOR PORTIONS OF EASTERN UPPER MICHIGAN... TONIGHT...VERY COLD. WIND CHILLS BETWEEN 10 BELOW AND 20 BELOW ZERO. MOSTLY CLOUDY WITH SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. LOWS 5 BELOW TO 4 ABOVE. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY WITH SNOW SHOWERS IN THE NORTH WIND SNOW BELTS...DIMINISHING WEST. HIGHS 2 TO 12...COLDEST FAR EAST. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS...MAINLY NORTH. LOWS 6 BELOW TO 8 ABOVE...COLDEST FAR EAST. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST. HIGHS IN THE LOW TO MID 20S. THURSDAY NIGHT...CLOUDY. LOWS 7 TO 16. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 29 TO 35. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 16 TO 25. HIGHS IN THE 30S. SUNDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 19 TO 25. HIGHS IN THE 30S.