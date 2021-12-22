STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
321 PM EST TUE DEC 21 2021 /221 PM CST TUE DEC 21 2021

TONIGHT...NUMEROUS SNOW SHOWERS WEST...DIMINISHING OVERNIGHT.
SCATTERED SNOW SHOWERS NORTH CENTRAL. SNOW EAST...TRANSITIONING TO
LAKE EFFECT SNOW SHOWERS OFF LAKE SUPERIOR. MOSTLY CLOUDY...EXCEPT 
PARTLY CLOUDY SOUTH CENTRAL. LOWS 3 ABOVE TO 18...COLDEST INTERIOR 
WEST.

WEDNESDAY...SCATTERED SNOW SHOWERS NORTHWEST AND EAST...MAINLY 
DURING THE MORNING. OTHERWISE...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 19 TO 
25.

WEDNESDAY NIGHT...SCATTERED SNOW SHOWERS NORTHWEST AND EAST DURING 
THE EVENING. A SLIGHT CHANCE OF LIGHT SNOW FAR WEST LATE. MOSTLY 
CLOUDY. LOWS 8 ABOVE TO 19...COLDEST INTERIOR WEST.

THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF LIGHT SNOW. HIGHS 26 TO 32.

THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF LIGHT SNOW IN THE 
EVENING EAST. LOWS 14 TO 26...COLDEST INTERIOR WEST.

FRIDAY...LIGHT RAIN AND SNOW BECOMING LIKELY. SOME FREEZING RAIN 
POSSIBLE. HIGHS IN THE 30S.

CHRISTMAS DAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW FAR EAST.
LOWS 16 TO 28...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 26 TO 34.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW IN THE AFTERNOON. LOWS 9 
ABOVE TO 21...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 25 TO 31.