LOCAL 3 TUESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 12/8/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 357 PM EST TUE DEC 8 2020 /257 PM CST TUE DEC 8 2020/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF FLURRIES OR SPRINKLES EAST. LOWS AROUND 30. WEDNESDAY...BECOMING MOSTLY SUNNY WEST AND NEAR THE WISCONSIN STATE LINE. REMAINING MOSTLY CLOUDY EAST WITH A SLIGHT CHANCE OF LIGHT RAIN OR DRIZZLE. HIGHS 37 TO 44. WEDNESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF LIGHT DRIZZLE OR FREEZING DRIZZLE EAST IN THE EVENING. LOWS IN THE 20S. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 36 TO 42. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS 25 TO 33. FRIDAY...CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN AND SNOW. LOWS 25 TO 33. HIGHS IN THE MID TO UPPER 30S. SATURDAY...CLOUDY AND BREEZY WITH A CHANCE OF SNOW. LOWS MAINLY IN THE 20S. HIGHS 30 TO 37. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS...MAINLY SNOW NORTH AND EAST. LOWS 14 TO 23. HIGHS 25 TO 32.