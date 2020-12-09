LOCAL 3 TUESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 12/8/2020

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
357 PM EST TUE DEC 8 2020 /257 PM CST TUE DEC 8 2020/

TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF FLURRIES OR SPRINKLES
EAST. LOWS AROUND 30.

WEDNESDAY...BECOMING MOSTLY SUNNY WEST AND NEAR THE WISCONSIN
STATE LINE. REMAINING MOSTLY CLOUDY EAST WITH A SLIGHT CHANCE OF
LIGHT RAIN OR  DRIZZLE. HIGHS 37 TO 44.

WEDNESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF LIGHT DRIZZLE
OR FREEZING DRIZZLE EAST IN THE EVENING. LOWS IN THE 20S.

THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 36 TO 42.

THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS 25 TO 33.

FRIDAY...CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN AND SNOW. LOWS 25 TO 33.
HIGHS IN THE MID TO UPPER 30S.

SATURDAY...CLOUDY AND BREEZY WITH A CHANCE OF SNOW. LOWS MAINLY
IN THE 20S. HIGHS 30 TO 37.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS...MAINLY SNOW
NORTH AND EAST. LOWS 14 TO 23. HIGHS 25 TO 32.

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