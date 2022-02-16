STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
334 PM EST TUE FEB 15 2022 /234 PM CST TUE FEB 15 2022/

TONIGHT...BLUSTERY. A CHANCE OF LIGHT SNOW EARLY...ESPECIALLY
NORTH...THEN A CHANCE OF LIGHT SNOW AND FREEZING DRIZZLE. CLOUDY.
LOWS 17 TO 24.

WEDNESDAY...BLUSTERY NORTHWEST WITH A SLIGHT CHANCE OF LIGHT
SNOW. A CHANCE OF LIGHT SNOW...FREEZING DRIZZLE AND DRIZZLE
CENTRAL. A CHANCE OF SNOW...POTENTIALLY MIXING WITH FREEZING
DRIZZLE. CLOUDY. HIGHS 26 TO 37...COLDEST WEST...THEN
TEMPERATURES SLOWLY FALLING IN THE AFTERNOON.

WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 6
TO 12 EXCEPT ZERO TO 6 ABOVE INTERIOR WEST.

THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. COLDER. CHANCE OF SNOW SHOWERS. HIGHS
MOSTLY IN THE TEENS.

FRIDAY...SNOW SHOWERS AND BLUSTERY. LOWS 6 BELOW TO 12 BELOW
ZERO EXCEPT 12 BELOW TO 18 BELOW ZERO INTERIOR WEST. HIGHS AROUND
18.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 2 BELOW TO 6 ABOVE. HIGHS 18 TO
24.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 8 TO 14. HIGHS 26 TO 38...WARMEST
SOUTH CENTRAL