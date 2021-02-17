LOCAL 3 TUESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 2/16/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 415 PM EST TUE FEB 16 2021 /315 PM CST TUE FEB 16 2021/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED SNOW SHOWERS FOR FAR EASTERN UPPER MICHIGAN. PARTLY CLOUDY ELSEWHERE. LOWS MAINLY BETWEEN 5 BELOW AND 5 ABOVE...EXCEPT AS COLD AS 15 BELOW INTERIOR WEST. WEDNESDAY...MOSTLY SUNNY IN THE MORNING...THEN BECOMING MOSTLY CLOUDY OVER THE WEST IN THE AFTERNOON. A CHANCE OF SNOW SHOWERS FOR THE KEWEENAW. HIGHS 17 TO 24. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF LIGHT SNOW WEST HALF. LOWS MAINLY IN THE SINGLE DIGITS ABOVE ZERO. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF LIGHT SNOW. HIGHS 18 TO 25. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 2 TO 12. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS...MAINLY NEAR LAKE SUPERIOR. LOWS MAINLY IN THE SINGLE DIGITS ABOVE ZERO. HIGHS 17 TO 27...COLDEST WEST. SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE WEST TO NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. LOWS MAINLY IN THE SINGLE DIGITS ABOVE ZERO...EXCEPT AROUND 5 BELOW INTERIOR WEST. HIGHS 20 TO 26. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 1 BELOW TO 10 ABOVE..COLDEST INTERIOR WEST HALF. HIGHS 26 TO 31.