STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 339 PM EST TUE FEB 22 2022 /239 PM CST TUE FEB 22 2022/ ...WINTER STORM WARNINGS IN EFFECT NORTH CENTRAL AND WEST WITH WINTER WEATHER ADVISORIES ELSEWHERE... TONIGHT...SNOW IN THE EVENING...THEN SNOW SHOWERS AFTER MIDNIGHT. AREAS OF HEAVY SNOW AND PATCHY BLOWING SNOW EXPECTED THIS EVENING. BLUSTERY. LOWS ZERO TO 8 ABOVE. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF MORNING SNOW SHOWERS THEN A SLIGHT CHANCE OF AFTERNOON SNOW SHOWERS FAR EAST. HIGHS 10 TO 20...WARMEST SOUTH-CENTRAL. WEDNESDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 6 BELOW TO ZERO EXCEPT 6 BELOW TO 14 BELOW ZERO INTERIOR WEST. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 12 TO 18. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS NEAR ZERO EXCEPT AROUND 6 BELOW INTERIOR WEST AND 6 ABOVE SOUTH-CENTRAL. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS AROUND 18. SATURDAY...PARTLY CLOUDY AND WARMER. LOWS ZERO TO 6 ABOVE. HIGHS 24 TO 30. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 6 TO 12 EXCEPT ZERO TO 6 ABOVE INTERIOR WEST. HIGHS 12 TO 18.