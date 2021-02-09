LOCAL 3 TUESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 2/9/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 418 PM EST TUE FEB 9 2021 /318 PM CST TUE FEB 9 2021/ ...WIND CHILL ADVISORY IN EFFECT TONIGHT INTO WEDNESDAY MORNING... ...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FOR THE COPPER COUNTRY THROUGH WEDNESDAY AFTERNOON... TONIGHT AND WEDNESDAY...VERY COLD. MOSTLY CLEAR...EXCEPT CLOUDY WITH SNOW SHOWERS AND PATCHY BLOWING SNOW IN THE COPPER COUNTRY AND ALONG THE LAKE SUPERIOR SHORELINE EAST OF MUNISING. LOWS MAINLY IN THE TEENS TO LOW TWENTIES BELOW ZERO...EXCEPT IN THE SINGLE DIGITS BELOW ZERO IN THE COPPER COUNTRY AND ALONG THE LAKE SUPERIOR SHORELINE. WIND CHILLS AS LOW AS 25 BELOW TO 35 BELOW OVERNIGHT INTO THE MORNING. HIGHS IN THE SINGLE DIGITS WEST AND LOW TEENS EAST. WEDNESDAY NIGHT...CONTINUED COLD. MOSTLY CLEAR...EXCEPT CLOUDY WITH SNOW SHOWERS IN THE WEST TO NORTHWEST SNOW BELTS. WIND CHILLS AS LOW AS 30 BELOW ZERO IN THE INTERIOR WEST. THURSDAY...REMAINING COLD. MOSTLY CLOUDY AND SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST AND NORTH SNOW BELTS. PARTLY CLOUDY...BECOMING MOSTLY CLOUDY ELSEWHERE. HIGHS IN THE SINGLE DIGITS ABOVE ZERO WEST...AND IN THE LOW TO MID TEENS SOUTH CENTRAL AND EAST. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY AND REMAINING COLD. SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST AND NORTH WIND SNOW BELTS...CHANCE OF SNOW SHOWERS ELSEWHERE. LOWS MAINLY ZERO TO 12 BELOW ZERO...EXCEPT ALONG THE LAKESHORES. WIND CHILLS AS LOW AS 20 BELOW ZERO POSSIBLE FAR WEST EARLY. HIGHS IN THE SINGLE DIGITS ABOVE ZERO IN THE WEST AND LOW TO MID TEENS IN THE EAST. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY AND STILL COLD. SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST AND NORTH WIND SNOW BELTS. LOWS MAINLY ZERO TO 15 BELOW ZERO...COLDEST INTERIOR WEST. WIND CHILLS AS LOW AS 25 BELOW ZERO POSSIBLE IN THE INTERIOR WEST EARLY. HIGHS 2 TO 13..WARMEST ALONG LAKE MICHIGAN. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY...BECOMING PARTLY CLOUDY IN THE WEST. REMAINING COLD. SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTH TO NORTHWEST SNOW BELTS. LOWS MAINLY ZERO TO 12 BELOW...COLDEST FAR WEST. WIND CHILLS AS LOW AS 25 BELOW ZERO POSSIBLE IN THE FAR WEST EARLY. HIGHS IN THE SINGLE DIGITS NORTH AND WEST...AND LOW TO MID TEENS SOUTH AND EAST.