LOCAL 3 TUESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 3/23/2021

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
405 PM EDT TUE MAR 23 2021 /305 PM CDT TUE MAR 23 2021/

TONIGHT...RAIN LIKELY WITH PATCHY FOG. LOWS 39 TO 43.

WEDNESDAY...RAIN LIKELY...MAY BECOME WINTRY MIX IN FAR WEST TOWARD
EVENING. HIGHS 39 TO 50...COOLEST WEST AND WARMEST SOUTH CENTRAL AND
EAST.

WEDNESDAY NIGHT...MIX OF RAIN, FREEZING RAIN AND SLEET BECOMING
SNOW SHOWERS WEST HALF. RAIN SHOWERS LIKELY EAST HALF EARLY...THEN
TAPERING TO ISOLATED RAIN OR WINTRY MIX LATE. LOWS 22 TO 32...COOLEST
INTERIOR WEST.

THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS IN THE 30S.

THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST HALF.
LOWS 18 TO 28...COLDEST INTERIOR WEST.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY...BECOMING PARTLY CLOUDY LATE. CHANCE OF RAIN
AND SNOW EAST HALF. HIGHS 30 TO 41...WARMEST SOUTH.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS. LOWS
18 TO 28. HIGHS 39 TO 48.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY...BECOMING PARTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF
SNOW SHOWERS. LOWS 22 TO 31...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 34 TO 43.

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