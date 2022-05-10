STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
402 PM EDT TUE MAY 10 2022 /302 PM CDT TUE MAY 10 2022/

TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. THUNDERSTORMS CENTRAL AND EAST...A FEW
SEVERE STORMS POSSIBLE MAINLY SOUTH-CENTRAL. PATCHY FOG LATE NEAR
LAKE SUPERIOR SHORELINES. LOWS 45 TO 53....COOLEST NEAR LAKE
SUPERIOR.

WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS IN THE MID TO UPPER 70S...55 TO
65 ALONG LAKE SUPERIOR SHORELINE.

WEDNESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY TO MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN
SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 46 TO 56.

THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS.
HIGHS IN THE MID 70S EAST...MID 80S CENTRAL AND WEST.

THURSDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS. LOWS 55 TO 65.

FRIDAY...PARTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND SLIGHT CHANCE OF
THUNDERSTORMS. HIGHS IN THE UPPER 70S EAST...MID TO UPPER 80S
CENTRAL AND WEST.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS. LOWS 48 TO 58.
HIGHS 72 TO 80.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE UPPER 40S. HIGHS 60 TO 66.