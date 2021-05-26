LOCAL 3 TUESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 5/25/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN...UPDATED NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 1113 PM EDT TUE MAY 25 2021 /1013 PM CDT TUE MAY 25 2021/ REST OF TONIGHT...PARTLY CLOUDY WEST. MOSTLY CLOUDY...BECOMING PARTLY CLOUDY CENTRAL. SCATTERED SHOWERS EAST...ENDING...THEN DECREASING CLOUDS. LOWS 48 TO 54...WARMEST IN THE SOUTH CENTRAL. WEDNESDAY...BREEZY AND MUCH COOLER. MOSTLY CLOUDY THROUGH EARLY AFTERNOON THEN CLEARING. HIGHS 52 TO 67...WARMEST FAR SOUTH CENTRAL. TEMPERATURES FALLING INTO THE 40S AND 50S EAST DURING THE DAY. WEDNESDAY NIGHT...COLDER. PARTLY CLOUDY. AREAS OF FROST DEVELOPING IN THE INTERIOR. LOWS 30 TO 38...COLDEST INTERIOR WEST THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS SOUTH CENTRAL. HIGHS 48 TO 55...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. PATCHY FROST DEVELOPING INTERIOR WEST. LOWS 36 TO 42...EXCEPT 30 TO 36 INTERIOR WEST. FRIDAY...CLEARING. HIGHS 48 TO 60...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. SATURDAY...CLEAR. WIDESPREAD FROST IN THE INTERIOR BEFORE SUNRISE. LOWS 30 TO 36 EXCEPT 24 TO 30 INTERIOR WEST. HIGHS IN THE 60S. SUNDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 36 TO 44. HIGHS 62 TO 72...COOLEST ALONG THE GREAT LAKES.