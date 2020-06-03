LOCAL 3 TUESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 6/2/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
435 PM EDT TUE JUN 2 2020 /335 PM CDT TUE JUN 2 2020/

TONIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS FAR WEST AND
SOUTH CENTRAL...MAINLY IN THE EVENING. A CHANCE OF SHOWERS EAST
LATE. LOWS 44 TO 58...COOLEST ALONG LAKE SUPERIOR.

WEDNESDAY...COOLER. MOSTLY SUNNY. HIGHS 61 TO 82...COOLEST ALONG
LAKE SUPERIOR AND WARMEST INTERIOR WEST HALF.

WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 42 TO 52...COOLEST INTERIOR
EAST HALF.

THURSDAY...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF AFTERNOON SHOWERS AND
THUNDERSTORMS. HIGHS 70 TO 84...COOLEST ALONG LAKE MICHIGAN.

THURSDAY NIGHT...A CHANCE OF SHOWERS...MAINLY SOUTH AND EAST. A
CHANCE OF EVENING THUNDERSTORMS. LOWS IN THE 50S.

FRIDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 68 TO 81...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR
AND WARMEST INTERIOR WEST HALF.

SATURDAY...COOLER. MOSTLY CLEAR. LOWS 44 TO 53...WARMEST SOUTH
CENTRAL. HIGHS 55 TO 74...COOLEST EAST ALONG LAKE SUPERIOR AND
WARMEST INTERIOR WEST HALF.

SUNDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF MAINLY AFTERNOON
SHOWERS WEST AND CENTRAL. LOWS IN THE 40S. HIGHS 62 TO 74...COOLEST
ALONG THE GREAT LAKES.

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