LOCAL 3 TUESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 6/9/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN...UPDATED
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
1144 PM EDT TUE JUN 8 2021 /1044 PM CDT TUE JUN 8 2021/

OVERNIGHT...PARTLY CLOUDY. PATCHY FOG CENTRAL AND EAST. LOWS 56 TO
64...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.

WEDNESDAY...CONTINUED VERY WARM. PARTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF
AFTERNOON SHOWERS AND THUNDERSTORMS WEST. HIGHS 80 TO 88...EXCEPT IN
THE 70S NEAR THE GREAT LAKES.

WEDNESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS ACROSS THE KEWEENAW. LOWS 53 TO 60.

THURSDAY...STILL VERY WARM. PARTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS WEST HALF...MAINLY IN THE AFTERNOON. HIGHS 80 TO
89...EXCEPT 70S NEAR THE GREAT LAKES.

THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS.
LOWS 54 TO 60.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS.
HIGHS 76 TO 84...EXCEPT AROUND 70 NEAR THE GREAT LAKES.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS. LOWS 52 TO 60. HIGHS
74 TO 80...EXCEPT AROUND 70 NEAR GREAT LAKES.

SUNDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE 50S. HIGHS 73 TO 83...EXCEPT
NEAR 70 BY THE GREAT LAKES.

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