LOCAL 3 TUESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 6/9/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN...UPDATED NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 1144 PM EDT TUE JUN 8 2021 /1044 PM CDT TUE JUN 8 2021/ OVERNIGHT...PARTLY CLOUDY. PATCHY FOG CENTRAL AND EAST. LOWS 56 TO 64...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. WEDNESDAY...CONTINUED VERY WARM. PARTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF AFTERNOON SHOWERS AND THUNDERSTORMS WEST. HIGHS 80 TO 88...EXCEPT IN THE 70S NEAR THE GREAT LAKES. WEDNESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS ACROSS THE KEWEENAW. LOWS 53 TO 60. THURSDAY...STILL VERY WARM. PARTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS WEST HALF...MAINLY IN THE AFTERNOON. HIGHS 80 TO 89...EXCEPT 70S NEAR THE GREAT LAKES. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 54 TO 60. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS 76 TO 84...EXCEPT AROUND 70 NEAR THE GREAT LAKES. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS. LOWS 52 TO 60. HIGHS 74 TO 80...EXCEPT AROUND 70 NEAR GREAT LAKES. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE 50S. HIGHS 73 TO 83...EXCEPT NEAR 70 BY THE GREAT LAKES.