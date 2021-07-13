LOCAL 3 TUESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 7/13/2021

Weather

by:

Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN...UPDATED
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
1129 PM EDT TUE JUL 13 2021 /1029 PM CDT TUE JUL 13 2021/

OVERNIGHT...PARTLY CLOUDY. ISOLATED SHOWERS AND THUNDERSTORMS WEST
HALF ENDING. PATCHY FOG DEVELOPING EAST. LOWS 58 TO 64.

WEDNESDAY...BECOMING MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS IN THE AFTERNOON. SHOWERS BECOMING LIKELY ACROSS THE
SOUTH HALF LATE. HIGHS 71 TO 81.

WEDNESDAY NIGHT AND THURSDAY...SHOWERS LIKELY AND A CHANCE OF
THUNDERSTORMS. LOWS 52 TO 65...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 68 TO
78.

THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 45 TO 63...COOLEST INTERIOR
WEST.

FRIDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 72 TO 82...WARMEST WEST.

SATURDAY...CLEAR. LOWS 50 TO 64...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 76
TO 86...COOLEST ALONG THE LAKESHORES.

SUNDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS 52 TO 65...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS
MOSTLY IN THE 80S.

Copyright 2021 Nexstar Media Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Follow Us

WJMN Local 3

Trending Stories