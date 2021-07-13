LOCAL 3 TUESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 7/13/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN...UPDATED NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 1129 PM EDT TUE JUL 13 2021 /1029 PM CDT TUE JUL 13 2021/ OVERNIGHT...PARTLY CLOUDY. ISOLATED SHOWERS AND THUNDERSTORMS WEST HALF ENDING. PATCHY FOG DEVELOPING EAST. LOWS 58 TO 64. WEDNESDAY...BECOMING MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS IN THE AFTERNOON. SHOWERS BECOMING LIKELY ACROSS THE SOUTH HALF LATE. HIGHS 71 TO 81. WEDNESDAY NIGHT AND THURSDAY...SHOWERS LIKELY AND A CHANCE OF THUNDERSTORMS. LOWS 52 TO 65...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 68 TO 78. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 45 TO 63...COOLEST INTERIOR WEST. FRIDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 72 TO 82...WARMEST WEST. SATURDAY...CLEAR. LOWS 50 TO 64...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 76 TO 86...COOLEST ALONG THE LAKESHORES. SUNDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS 52 TO 65...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS MOSTLY IN THE 80S.