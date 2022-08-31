STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN...UPDATED NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 952 PM EDT TUE AUG 30 2022 /1050 PM CDT TUE AUG 30 2022/ TONIGHT...MOSTLY CLEAR. BREEZY ACROSS THE KEWEENAW. LOWS 54 TO 61. WEDNESDAY...BREEZY. MOSTLY SUNNY. HIGHS 62 TO 78...WARMEST SOUTH CENTRAL AND COOLEST EAST ALONG LAKE SUPERIOR. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 45 TO 60...COOLEST INTERIOR EAST AND WARMEST BY LAKE SUPERIOR. THURSDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 77 TO 84. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS IN THE 60S. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS IN THE AFTERNOON AND EVENING. HIGHS 78 TO 84. SATURDAY...COOLER. PARTLY CLOUDY. LOWS 48 TO 60...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS IN THE 60S. SUNDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS 40 TO 54...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 64 TO 71. $$ ROLFSON