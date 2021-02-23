LOCAL 3 TUESDAY’S WEATHER FORECAST 2-23-2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 330 AM EST TUE FEB 23 2021 /230 AM CST TUE FEB 23 2021/ ...WINTER WEATHER ADVISORY TONIGHT FOR ALL BUT THE KEWEENAW PENINSULA... TODAY...WARM. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW LATE SOUTHWEST. HIGHS 35 TO 44...WARMEST SOUTH CENTRAL. TONIGHT...SNOW. LOWS IN THE 20S. WEDNESDAY...SNOW ENDING FROM WEST TO EAST THROUGH THE MORNING... THEN A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOWBELTS. PARTIAL CLEARING WEST AND SOUTH LATE. HIGHS 28 TO 36 WITH TEMPERATURES STEADY OR FALLING THROUGH THE DAY. WEDNESDAY NIGHT AND THURSDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOWBELTS. LOWS 7 TO 17. HIGHS 24 TO 32. FRIDAY...WARMER AND BREEZY. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 6 TO 15. HIGHS 33 TO 41. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW...MAINLY IN THE MORNING. LOWS 16 TO 26. HIGHS 26 TO 39...WARMEST SOUTH CENTRAL.