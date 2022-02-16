STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
315 AM EST WED FEB 16 2022 /215 AM CST WED FEB 16 2022/

TODAY...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF FREEZING DRIZZLE AND 
SNOW SHOWERS WEST THIS MORNING AND NORTH CENTRAL LATE MORNING 
THROUGH THE AFTERNOON. A CHANCE OF RAIN SHOWERS...SNOW SHOWERS AND
FREEZING DRIZZLE EAST...MAINLY IN THE AFTERNOON. HIGHS 28 TO 38...
COLDEST WEST...THEN TEMPERATURES SLOWLY FALLING IN THE AFTERNOON.

TONIGHT...COLDER. MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS ACROSS
THE WEST AND ALSO TO THE EAST OF MARQUETTE. LOWS 2 ABOVE ZERO TO 
14...COLDEST WEST.

THURSDAY...COLDER. A CHANCE OF SNOW SHOWERS ACROSS THE WEST AND 
ALSO BETWEEN MARQUETTE AND NEWBERRY...ESPECIALLY IN THE MORNING. 
PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 8 TO 18...COLDEST WEST.

THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY NORTH CENTRAL WITH A CHANCE OF 
SNOW SHOWERS. PARTLY CLOUDY ELSEWHERE. LOWS ZERO TO 15 BELOW... 
COLDEST INTERIOR WEST HALF.

FRIDAY...BLUSTERY WITH SNOW DEVELOPING. HIGHS 16 TO 22.

SATURDAY...BLUSTERY IN THE MORNING...ESPECIALLY EAST HALF. A
CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST IN THE MORNING AND THEN WEST AND NORTH
CENTRAL IN THE AFTERNOON. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 5 BELOW 
TO 8 ABOVE ZERO...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 19 TO 25.

SUNDAY...A CHANCE OF SNOW NORTH HALF. MOSTLY CLOUDY. LOWS 9 TO 
14. HIGHS 28 TO 38.